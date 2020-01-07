Путин и Асад прогулялись по Дамаску

Во вторник, 7 января, сирийский президент Башар Асад прогулялся с лидером России Владимиром Путиным по древнейшему городу Сирии — Дамаску. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Twitter.

Путин и Асад посетили Дамаск и его средневековую Омейядскую мечеть в старинной части города. Путин сделал запись в книге почетных посетителей этого древнего памятника, а также по случаю рождественского праздника зашел в старейший кафедральный собор Девы Марии в христианском квартале столицы. Храму он подарил икону Богоматери.

В рамках встречи президенты обсудили последнее развитие событий на Ближнем Востоке и планы по уничтожению террористических группировок в Идлибе, которые угрожают безопасности мирных сирийцев. Была также подробно рассмотрена ситуация на северной границе страны и меры, которые принимает в этом регионе Турция.

Главы двух стран также высказались «в поддержку политического процесса в Сирии и создания для этого необходимых условий».

Ранее сообщалось, что Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам заявило об значительном увеличении беженцев из-за эскалации боевых действий в Идлибе. По словам его официального представителя Йенса Лерке, с середины декабря число перемещенных достигло 300 тысяч людей.