Происшествия 08 апреля 2024, 09:13 Уровень реки Урал в Оренбурге вырос более чем на 15 сантиметров за сутки Мэрия Оренбурга: за сутки уровень воды в реке Урал вырос на 16 сантиметров РИА «Новости»

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За прошлые сутки уровень воды в реке Урал увеличился на 16 сантиметров и составил 872 сантиметра. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба администрации Оренбурга.

«За сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 16 сантиметров. Согласно данным Гидрометцентра, по состоянию на 08:00 в понедельник, 8 апреля, уровень воды в Урале составил 872 сантиметра», — заявили в городской администрации.

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В пресс-службе уточнили, что еще сутками ранее уровень находился на отметке 856 сантиметров. При этом опасной считается отметка в 930 сантиметров.

Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составил 783 сантиметра. На всей территории Оренбургской области в настоящее время действует режим ЧС по паводку на федеральном уровне. В МЧС призывали жителей домов в вероятных районах подтоплений в области как можно скорее эвакуироваться.