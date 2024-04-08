Происшествия 08 апреля 2024, 09:59 МЧС нарастило группировку в Курганской области из-за угрозы паводков Дополнительные силы МЧС прибыли в Курганскую область из-за угрозы паводков РИА «Новости»

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Руководство МЧС России направило в Курганскую область дополнительные силы в связи с угрозой сильных паводков. Об этом сообщила пресс-служба спасательного ведомства.

В регион прибыли 100 сотрудников Уральского учебно-спасательного центра и Уральского поисково-спасательного отряда. Сюда же привезли 31 единицу техники, в том числе семь плавсредств.

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В зону возможного затопления попали территории из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и города Кургана. К утру 8 апреля спасатели эвакуировали 571 человека. В пунктах временного размещения находится 89 человек, остальные остановились у родственников.

По данным на понедельник, подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автодорог. Все силы и средства МЧС функционируют в режиме ЧС.

Ранее из-за мощного паводка произошел подъем воды в реке Урал в Орске.