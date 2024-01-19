Власть 19 января 2024, 13:47 Путин заслушал доклад Лаврова о реализации Концепции внешней политики России Путин обсудил с членами Совбеза реализацию Концепции внешней политики России РИА «Новости»

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Выполнение положений Концепции внешней политики России стало темой заседания Совета безопасности под председательством президента Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Совещание провели в режиме видеоконференции. С докладом о реализации пунктов принятого документа выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Основная часть заседания прошла в закрытом режиме.

Обновленную Концепцию внешней политики России президент Владимир Путин утвердил в конце марта прошлого года. До этого дипломатический корпус страны работал по правилам документа 2016 года.

Глава государства подчеркнул, что корректировка потребовалась в связи с радикальными изменениями на международной арене. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя основные положения Концепции, заявил, что в итоговой версии отразили изменения, которые произошли во внешней политике России после начала спецоперации.

Документ состоит из шести разделов, куда включили статьи Конституции, нормы и принципы международного права, межправительственные соглашения и другие акты, регулирующие внешнюю политику России.

Концепция предусматривает, что страна в международных отношениях проводит миролюбивую политику на основании общепризнанных принципов и норм международного права.

Цели России во внешней политике направлены на безопасность от внешних угроз, создание благоприятных внешних условий для развития и укрепление позиций как одного из центров современного мира. Также документ предусматривает обеспечение интересов России в Мировом океане, космическом и воздушном пространстве.