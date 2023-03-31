Важное 31 марта 2023, 14:40 Путин обозначил цели внешней политики России Президент Путин поручил повысить роль России в решении мировых проблем РИА «Новости»

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Укрепление суверенитета и повышение роли России на мировой арене в решении глобальных проблем назвал перспективными планами президент Владимир Путин на совещании Совета безопасности. Как сообщила пресс-служба Кремля, главной темой повестки заседания стала обновленная версия Концепции внешней политики России.

Президент подчеркнул, что при реализации международных отношений необходимо особое внимание уделить расширению связей с государствами, настроенными на конструктивные и партнерские отношения, и начать отказывать недружественным странам, ведущим враждебную политику по отношению к нашей стране.

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«В перспективном планировании наших действий важно учитывать всю полноту факторов и тенденций развития международных отношений, работать на укрепление суверенитета России, повышение роли нашей страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого, многополярного миропорядка», — заявил Путин.

Он добавил, что главную роль в реализации новой версии Концепции внешней политики возьмет на себя Министерство иностранных дел при поддержке других ведомств.

Об утверждении новой редакции Концепции внешней политики России президент Путин объявил в пятницу, 31 марта. Он пояснил, что кардинальные изменения на мировой арене потребовали пересмотра ряда документов, отвечающих за международные отношения.