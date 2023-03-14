14 марта 2023, 18:40
Путин заявил о необходимости сделать Дальний Восток привлекательным для учебы
Путин: Дальний Восток нужно сделать по-настоящему современным регионом
Дальний Восток должен стать современным и привлекательным регионом для учебы, работы и бизнеса. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития дальневосточных городов.
Глава государства отметил, что за последние 10 лет на Дальнем Востоке смогли добиться заметных результатов в рамках развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы региона.
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Также Путин указал на необходимость приложить серьезные усилия для того, чтобы кардинально повысить качество жизни жителей дальневосточных регионов, создать для них комфортную и безопасную среду.
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На совещании Владимир Путин заявил, что объекты ФСИН и Минобороны необходимо вывести из центров дальневосточных городов, а на их месте построить жилье, социальные объекты и парки. Российский лидер отметил, что за последние 10 лет на Дальнем Востоке добились определенных результатов в экономике и социальной сфере.
Президент поручил в ближайшее десятилетие обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье.
Владимир Путин
Дальний Восток
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