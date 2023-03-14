Важное 14 марта 2023, 18:40 Путин заявил о необходимости сделать Дальний Восток привлекательным для учебы Путин: Дальний Восток нужно сделать по-настоящему современным регионом РИА «Новости»

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Дальний Восток должен стать современным и привлекательным регионом для учебы, работы и бизнеса. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития дальневосточных городов.

Глава государства отметил, что за последние 10 лет на Дальнем Востоке смогли добиться заметных результатов в рамках развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы региона.

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Также Путин указал на необходимость приложить серьезные усилия для того, чтобы кардинально повысить качество жизни жителей дальневосточных регионов, создать для них комфортную и безопасную среду.

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На совещании Владимир Путин заявил, что объекты ФСИН и Минобороны необходимо вывести из центров дальневосточных городов, а на их месте построить жилье, социальные объекты и парки. Российский лидер отметил, что за последние 10 лет на Дальнем Востоке добились определенных результатов в экономике и социальной сфере.

Президент поручил в ближайшее десятилетие обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье.