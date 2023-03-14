14 марта 2023, 18:39
Путин призвал обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье
Путин: нужно в ближайшие 10 лет обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье
Необходимо в ближайшее десятилетие обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по реализации программ развития дальневосточных городов.
«Необходимо принять давно назревшее стратегическое решение, а именно в ближайшие 10 лет обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край», — сказал он.
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Глава государства отметил, что на основе экологически чистого топлива необходимо развивать электрогенерацию и сети, чтобы удовлетворить растущий спрос. Все планы по улучшению экономики и социальной сферы городов должны строиться с учетом этих важнейших изменений, подчеркнул Путин.
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Он также обратил внимание на то, что нужно эффективно использовать географические преимущества Дальнего Востока и увеличить транзитные коридоры. Стимулом для развития дальневосточных городов должно стать особое обновление инфраструктуры, которое позволит им максимально активно включиться в экономическую жизнь всей России.
По его словам, Дальний Восток нужно сделать современным и привлекательным регионом для учебы, работы и предпринимательства.
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Владимир Путин
Бурятия
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