Власть 14 марта 2023, 18:39 Путин призвал обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье Путин: нужно в ближайшие 10 лет обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Необходимо в ближайшее десятилетие обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по реализации программ развития дальневосточных городов.

«Необходимо принять давно назревшее стратегическое решение, а именно в ближайшие 10 лет обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край», — сказал он.

Реклама

Глава государства отметил, что на основе экологически чистого топлива необходимо развивать электрогенерацию и сети, чтобы удовлетворить растущий спрос. Все планы по улучшению экономики и социальной сферы городов должны строиться с учетом этих важнейших изменений, подчеркнул Путин.

Реклама

Он также обратил внимание на то, что нужно эффективно использовать географические преимущества Дальнего Востока и увеличить транзитные коридоры. Стимулом для развития дальневосточных городов должно стать особое обновление инфраструктуры, которое позволит им максимально активно включиться в экономическую жизнь всей России.

По его словам, Дальний Восток нужно сделать современным и привлекательным регионом для учебы, работы и предпринимательства.