Власть 14 марта 2023, 18:31 Объекты ФСИН и Минобороны выведут из центров городов Дальнего Востока Путин заявил о планах вывести объекты ФСИН и Минобороны из центров дальневосточных городов РИА «Новости»

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Объекты ФСИН и Минобороны необходимо вывести из центров дальневосточных городов, а на их месте построить жилье, социальные объекты и парки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о реализации программ развития муниципальных образований региона.

Глава государства назвал специфической чертой городов расположение в центральной части объектов федеральных ведомств.

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«Есть предложение о выводе подобных объектов в другие места, чтобы освободившееся пространство использовать для возведения жилья, социальных объектов, парков и так далее», — отметил Путин.

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По его словам, за последние 10 лет удалось добиться определенных результатов в экономике и социальной сфере Дальнего Востока. Путин призвал власти прикладывать усилия для повышения качества жизни людей в регионе и создания комфортной городской среды.

Президент поручил обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье.