Власть 02 мая 2023, 14:06 Путин заявил, что Зайцев превратил российскую моду в высокое искусство Президент Путин заявил, что Зайцев превратил российскую моду в высокое искусство РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин высказал глубокие соболезнования в связи со смертью Вячеслава Зайцева. Глава государства назвал модельера талантливым человеком, который многое сделал для индустрии моды в России. Слова российского лидера появились на сайте Кремля.

Путин назвал Зайцева безраздельно увлеченным свои призванием и душевно щедрым человеком.

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«Вячеслав Зайцев посвятил себя творчеству, многое сделал для развития отечественной индустрии моды, превратив ее в настоящее, высокое искусство», — заявил президент.

По его словам, самобытные, уникальные работы модельера дарили людям красоту, праздник, радость. Российский лидер выразил уверенность, что «светлая память об этом замечательном Мастере и Созидателе навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, друзей, учеников».

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Днем 2 мая стало известно о смерти еще одного знаменитого российского модельера — Валентина Юдашкина. Он долгое время боролся с раком.