02 мая 2023, 14:06
Путин заявил, что Зайцев превратил российскую моду в высокое искусство
Президент Путин заявил, что Зайцев превратил российскую моду в высокое искусство
Президент РФ Владимир Путин высказал глубокие соболезнования в связи со смертью Вячеслава Зайцева. Глава государства назвал модельера талантливым человеком, который многое сделал для индустрии моды в России. Слова российского лидера появились на сайте Кремля.
Путин назвал Зайцева безраздельно увлеченным свои призванием и душевно щедрым человеком.
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«Вячеслав Зайцев посвятил себя творчеству, многое сделал для развития отечественной индустрии моды, превратив ее в настоящее, высокое искусство», — заявил президент.
По его словам, самобытные, уникальные работы модельера дарили людям красоту, праздник, радость. Российский лидер выразил уверенность, что «светлая память об этом замечательном Мастере и Созидателе навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, друзей, учеников».
Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Днем 2 мая стало известно о смерти еще одного знаменитого российского модельера — Валентина Юдашкина. Он долгое время боролся с раком.
Владимир Путин
Вячеслав Зайцев
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