Власть 17 мая 2023, 11:50 Путин заявил, что участок Решт — Астара позволит наладить прямое сообщение по маршруту Север — Юг Президент Путин: участок Решт — Астара поможет наладить сообщение по маршруту Север — Юг Пресс-служба Кремля

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Участок Решт — Астара позволит наладить прямое беспрерывное сообщение по всей протяженности маршрута Север — Юг. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, написал ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что этот железнодорожный участок в Иране внесет вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Участок Решт — Астара также позволит диверсифицировать перевозку товаров, сократить время и затраты на доставку.

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«Между иранскими городами Рештом и Астарой будет проложена железнодорожная линия протяженностью 162 километра. Казалось бы, это небольшой участок, но ее ввод в строй позволит наладить бесшовное железнодорожное сообщение по всей протяженности маршрута Север — Юг», — сказал Путин.

Российский лидер рассчитывает, что страна сможет в скором времени заключить соглашение с Ираном и Азербайджаном на развитие железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок. Президент Ирана Эбрахим Раиси указал на большой экономический потенциал сотрудничества России и Ирана.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов предложил председателю иранского Верховного суда Сейеду Ахмаду Мортазави Могаддаму обменяться опытом борьбы с вмешательством Запада во внутренние дела стран. Он отметил, что у России сформировано эффективное законодательство.