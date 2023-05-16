Мир 16 мая 2023, 20:01 Россия и Иран обменяются опытом борьбы с вмешательством Запада Генпрокурор РФ Краснов предложил Ирану обменяться опытом борьбы с вмешательством Запада

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил председателю иранского Верховного суда Сейеду Ахмаду Мортазави Могаддаму обменяться опытом борьбы с вмешательством Запада во внутренние дела стран. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

«В России сформированы, на мой взгляд, эффективные законодательство и правоприменительная практика противодействия попыткам западных структур вмешиваться в наши внутренние дела, дестабилизировать экономическую ситуацию, общественное спокойствие», — подчеркнул Краснов.

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Генеральный прокурор отметил, что в прошлом году по искам ведомства суды признали нежелательными свыше 20 иностранных и международных организаций. Кроме того, 17 признали экстремистскими и террористическими и полностью запретили.

Краснов добавил, что есть и другие направления, которые могут быть интересны сторонам. Он также выразил надежду, что ведомства двух государств будут плодотворно сотрудничать.

Ранее генеральная прокуратура России обращала внимание, что в стране существенно выросли риски совершения диверсий и террористических актов. Ведомство проверило, как органы местного самоуправления и региональной государственной власти исполняют законодательство о гражданской обороне и противодействии терроризму.

Во время выступления с докладом в Совфеде Краснов заявил, что многонациональный народ России показывал и продолжает демонстрировать, что способен достойно отвечать на посягательство на существование страны и ее суверенитет.