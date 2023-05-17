Мир 17 мая 2023, 11:47 Раиси указал на большой экономический потенциал сотрудничества между РФ и Ираном Президент Ирана Раиси отметил большой экономический потенциал сотрудничества с Россией Пресс-служба Кремля

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У России и Ирана большой экономический потенциал сотрудничества, который пока не задействован в полном мере. Об этом заявил президент Исламской Республики Эбрахим Раиси на церемонии подписания соглашения о создании в Иране железнодорожного участка Решт — Астара.

Раиси отметил, что для реализации совместных проектов нужно приложить усилия.

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«Мы должны задействовать все силы и средства и возможности, чтобы были реализованы все эти проекты», — Раиси процитировал ТАСС.

Президент России Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси по видеосвязи приняли участие в церемонии подписания соглашения между правительствами государств о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги Решт — Астара.

Путин подчеркнул, что этот железнодорожный участок в Иране внесет вклад в обеспечение продовольственной безопасности, а также позволит диверсифицировать перевозку товаров, сократить время и затраты на доставку.