17 мая 2023, 11:47
Раиси указал на большой экономический потенциал сотрудничества между РФ и Ираном
Президент Ирана Раиси отметил большой экономический потенциал сотрудничества с Россией
У России и Ирана большой экономический потенциал сотрудничества, который пока не задействован в полном мере. Об этом заявил президент Исламской Республики Эбрахим Раиси на церемонии подписания соглашения о создании в Иране железнодорожного участка Решт — Астара.
Раиси отметил, что для реализации совместных проектов нужно приложить усилия.
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«Мы должны задействовать все силы и средства и возможности, чтобы были реализованы все эти проекты», — Раиси процитировал ТАСС.
Президент России Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси по видеосвязи приняли участие в церемонии подписания соглашения между правительствами государств о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги Решт — Астара.
Путин подчеркнул, что этот железнодорожный участок в Иране внесет вклад в обеспечение продовольственной безопасности, а также позволит диверсифицировать перевозку товаров, сократить время и затраты на доставку.
Россия
Иран
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