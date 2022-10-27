Россия запомнила цену борьбы с гнездом терроризма на Кавказе | 360°

Власть 27 октября 2022, 17:56 Россия запомнила цену борьбы с гнездом терроризма на Кавказе Президент Путин: Россия всегда будет помнить о цене борьбы с гнездом терроризма на Кавказе

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Россия всегда будет помнить о том, какую цену заплатила за борьбу с гнездом терроризма на Кавказе, которое поддерживал Запад. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«В 2000 году, после избрания президентом, с чем столкнулся и всегда буду об этом помнить: о том, какую цену мы заплатили за то, чтобы уничтожить террористическое гнездо на Северном Кавказе, которое Запад тогда практически открыто поддерживал», — заявил глава государства.

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Путин заметил, что речь шла о финансовой, политической, информационной поддержке.

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«Все мы это пережили», — сказал он.

Глава государства напомнил, что терроризм на Кавказе удалось победить во многом благодаря мужеству чеченского народа.

«Россию не получилось и не получится никогда уничтожить и смахнуть с геополитической карты», — отметил Путин.

В то же время президент заверил, что РФ не собирается сама становиться гегемоном.

Ранее Путин назвал некорректными и неприемлемыми высказывания лидера Франции Эммануэля Макрона о роли России в конфликте Армении и Азербайджана.