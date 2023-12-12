Важное 12 декабря 2023, 15:44 Путин заявил, что Конституция помогает стабилизировать государство Путин: Конституция России стабилизирует государство РИА «Новости»

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Конституция России работает и помогает стабилизировать государство. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе встречи с судьями Конституционного суда.

В 2023 году Конституция России отмечает юбилей. Основному закону страны исполнилось 30 лет. По словам главы государства, Конституция работает и помогает.

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«Помогает государству, стабилизирует государство, помогает людям. Ну, а граждане в свою очередь обращаются в Конституционный суд за защитой своих прав», — подчеркнул российский лидер.

Он назвал главную функцию Конституции. Она работает на защиту интересов россиян, сказал Путин. Президент добавил, что принятые поправки в основной закон страны были необходимы.

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили соотечественников с Днем Конституции с борта Международной космической станции. Основной закон страны должны уважать те, кто считает себя гражданином Российской Федерации, подчеркнул Кононенко.