12 декабря 2023, 15:44
«Поправки были необходимы». Путин — о внесенных в Конституцию изменениях
Путин заявил, что главное в Конституции — защита интересов россиян
Главным в Конституции является защита интересов россиян. Принятые ранее поправки были необходимы, заявил президент Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда РФ.
«Пару лет назад в уже новых условиях были приняты поправки, которые были необходимы в связи с быстро меняющейся ситуацией и внутри страны, и вокруг нее», — подчеркнул глава государства.
Реклама
Он добавил, что изменения основного закона страны были связаны с усилением вектора развития государства, направленного на историческую преемственность поколений, подтверждение традиционных ценностей и другие вопросы социального характера.
Путин также заявил, что Конституция стабилизирует государство и помогает людям. Россияне обращаются в Конституционный суд за защитой своих прав, добавил президент.
День Конституции отмечают в России ежегодно 12 декабря. Праздник учредили в 1994 году, на следующий год после принятия документа.
Владимир Путин
День Конституции РФ
Конституция РФ
Реклама
Реклама