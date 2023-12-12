Важное 12 декабря 2023, 15:44 «Поправки были необходимы». Путин — о внесенных в Конституцию изменениях Путин заявил, что главное в Конституции — защита интересов россиян РИА «Новости»

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Главным в Конституции является защита интересов россиян. Принятые ранее поправки были необходимы, заявил президент Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда РФ.

«Пару лет назад в уже новых условиях были приняты поправки, которые были необходимы в связи с быстро меняющейся ситуацией и внутри страны, и вокруг нее», — подчеркнул глава государства.

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Он добавил, что изменения основного закона страны были связаны с усилением вектора развития государства, направленного на историческую преемственность поколений, подтверждение традиционных ценностей и другие вопросы социального характера.

Путин также заявил, что Конституция стабилизирует государство и помогает людям. Россияне обращаются в Конституционный суд за защитой своих прав, добавил президент.

День Конституции отмечают в России ежегодно 12 декабря. Праздник учредили в 1994 году, на следующий год после принятия документа.