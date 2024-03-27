Власть 27 марта 2024, 19:31 Путин назвал неумными людей, пытающихся отменить русскую культуру Путин: об отмене русской культуры могут говорить только неумные люди Пресс-служба Кремля

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Те, кто говорит об отмене русской культуры, являются неумными людьми. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с работниками культуры Тверской области.

«Когда мы слышим со стороны, что кто-то говорит об отмене русской культуры и вообще культуры народов России, мы понимаем, что так могут говорить только неумные люди», — сказал он.

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Путин напомнил, что на территории России проживает 190 народов и этносов, поэтому отменить национальную культуру просто нереально. Такой точки зрения придерживаются российские деятели культуры, добавил президент.

Глава государства отметил, что культура способна создать «духовный каркас» народа, также она играет очень важную роль в переломные моменты.

В ходе встречи Владимир Путин поздравил собравшихся с Днем работника культуры, который в России отметили 25 марта.