Общество 27 марта 2024, 20:52 Россия заняла второе место в списке самых читающих стран Путин: Россия стала самой читающей страной в мире после Китая Freepik

Читать 360tv в

Россия на сегодняшний день по количеству времени, которое граждане тратят на чтение, занимает второе место. Об этом президент Владимир Путин сообщил на встрече с работниками культуры Тверской области.

«Российские граждане начинают читать больше. Согласно исследованию международных организаций, сегодня Россия по количеству времени, которое граждане страны тратят на чтение, занимает второе место в мире», — сказал он.

Реклама

Путин отметил, что на первом месте оказался Китай, третье — у Испании. В России надо заниматься популяризацией чтения и развивать интерес к литературе, добавил глава государства. Также он указал на необходимо развития библиотек, особенно в отдаленных населенных пунктах.

Ранее в Подмосковье заработал цифровой сервис с помощью которого можно онлайн узнать о наличии нужного издания.