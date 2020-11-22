Путин высказался о принадлежности Нагорного Карабаха

«Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики», — заявил Путин.

При этом он отметил, что условия членства в ОДКБ не обязывали Россию ввязываться в конфликт. Этот договор подразумевает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны — участницы этого договора. На Армению никто не покушался, поэтому РФ не имела права напрямую участвовать в боевых действиях.

Москва полностью выполняла свои обязательства в рамках военно-технического сотрудничества с Ереваном, добавил президент.

«Уверяю вас, Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. И Россия сделала все, чтобы этого не было», — сказал российский лидер.

Лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, ряд районов перешли под контроль Азербайджана. Стороны обменялись пленными, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу призвал коллег из Армении не допускать провокаций в Нагорном Карабахе. Режим прекращения огня должен строго соблюдаться.