Дополнительные силы российских спасателей отправят в Нагорный Карабах

Дополнительные силы спасателей планируют отправить к Нагорный Карабах. Сейчас из Ногинского спасцентра готовы поехать 75 специалистов и 13 единиц техники высокой проходимости. Но ожидается еще подкрепление.

«В Ногинском спасательном центре состоялся смотр личного состава и техники, готовых к усилению уже находящейся в Нагорном Карабахе группировки МЧС России», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС России.

Также в Карабах отправят российских психологов. Об этом рассказал руководитель департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев. В оперативную группу также войдут спасатели из Ногинского, Уральского, Тульского, Донского, Невского, Волжского СЦ, отряда «Лидер», Рузского и центрального ЦОПУ. Они поедут в Карабах уже в ближайшие дни.

Перед отлетом всех спасателей проверят на коронавирус. В ведомстве уточнили, что вся группа оснащена «средствами обеспечения комфортного проживания российских спасателей».

Сейчас на территории Нагорного Карабаха действуют почти две тысячи миротворцев. Они охраняют мирный коридор к Степанакерту и проверяют транспорт на наличие оружия и взрывчатки.