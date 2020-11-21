Шойгу попросил Армению строго контролировать режим перемирия

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к коллегам из Армении с просьбой не допускать провокаций в Нагорном Карабахе. Режим прекращения огня должен строго соблюдаться.

«Главное — это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации. Прошу вас организовать строгий контроль за этим», — сказал Сергей Шойгу. Его слова передает ТАСС.

Министр обороны РФ прибыл в Армению для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Он проводит встречу со своим коллегой Вагаршаком Арутюняном.

Также глава Минобороны обсудит текущие вопросы с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщает «Газета.ru». Встреча назначена на 21 ноября. В Ереван для переговоров также прибудут министр иностранных дел Сергей Лавров и вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и другие.

Сейчас на территории Нагорного Карабаха находятся российские миротворцы. Они патрулируют дорогу к Степанакерту, проверяют машины на наличие оружия и взрывчатки. Всего в зоне конфликта находится более двух тысяч военнослужащих из России.