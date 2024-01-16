Власть 16 января 2024, 12:45 Путин встретится с участниками форума «Малая родина — сила России» Песков: Путин 16 января встретится с муниципальными служащими РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин посвятит 16 января встречам с главами муниципальных образований, которые приехали на форум «Малая родина — сила России». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил на брифинге, что они поделятся важной информацией, сообщило РИА «Новости».

«Большую часть рабочего дня президент посвятит общению с главами муниципальных образований субъектов России. <…> Сегодня Путин с рядом из них пообщается отдельно, состоится беседа со свободной повесткой дня», — сказал официальный представитель Кремля.

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Песков назвал муниципальных служащих ценным источником информации о текущих проблемах, оценке происходящего и мерах поддержки. Во второй половине дня, по словам пресс-секретаря, президент примет в Кремле министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи и его российского коллегу Сергея Лаврова.

Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России» открылся 15 января на полях выставки «Россия». RT сообщил, что на панельной дискуссии «Сила в людях» обсудили профессиональное совершенствование управленцев.