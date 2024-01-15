Мир 15 января 2024, 11:41 Лавров встретится с главой МИД КНДР 16 января Захарова: Лавров проведет переговоры с главой МИД КНДР в Москве 16 января РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 16 января, встретится с коллегой из КНДР Цой Сон Хи. О предстоящих переговорах в комментарии РИА «Новости» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Переговоры Сергея Лаврова с главой МИД КНДР в Москве состоятся 16 января», — указала дипломат.

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Подробностей о повестке встречи Захарова в беседе с агентством не привела.

На минувшей неделе МИД России сообщал о телефонном разговоре Лаврова и министра иностранных дел Китая Ван И.

Он состоялся 10 января. Тогда стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг Корейского полуострова и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

О том, что глава МИД Северной Кореи посетит РФ с официальным визитом с 15 по 17 января, ранее сообщили в официальном Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства. В министерстве подчеркнули, что Цой Сон Хи прибудет в страну по приглашению Сергея Лаврова.