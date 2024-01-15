Подмосковье 15 января 2024, 21:36 Главы городских округов Подмосковья приняли участие в форуме «Малая Родина — сила России» Министерство территориальной политики Московской области

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Руководители муниципальных образований Московской области приняли участие в первом общероссийском форуме «Малая Родина — сила России», который стартовал на полях выставки-форума «Россия». В нем принимают участие свыше семи тысяч человек из всех 89 регионов.

Мероприятие проводится впервые по поручению президента России Владимира Путина.

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«Самое главное — всегда помнить, что государственная служба — это, в первую очередь, служение людям, которые доверили вам такое высокое положение и рассчитывают на эффективное служение», — указал Владимир Путин.

В павильонах международной выставки «Россия» на ВДНХ открылось 35 площадок, которые собрали более 700 спикеров. В рамках форума, который продлится на протяжении двух дней, пройдут панельные дискуссии с высшими должностными лицами. Кроме того, проведут круглые столы и стратегические сессии с участием представителей отраслевых министерств и ведомств, бизнеса и НКО.

«Служение — это наш культурный код. Потому что служение — это не просто работа, это искренний порыв делать окружающую действительность лучше день ото дня», — подчеркнул первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко.

Министерство территориальной политики Московской области Министерство территориальной политики Московской области Министерство территориальной политики Московской области Министерство территориальной политики Московской области

В павильоне «Умный город» состоялась церемония награждения победителей «Лучшая муниципальная практика». В номинации «Градостроительная политика» победил проект «Габовская народная лыжня» Дмитровского городского округа. Муниципалитет получит грант более 42 миллионов рулей, который потратят на развитие туризма и создание комфортных условий для жителей и гостей округа.

«Поздравляем Дмитров с заслуженной победой!» — добавили в Министерстве территориальной политики Московской области.

Министерство территориальной политики Московской области

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия».

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