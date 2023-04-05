Власть 05 апреля 2023, 20:37 Путин поручил принять дополнительные меры по контрразведке в новых регионах Путин поручил принять дополнительные меры по нейтрализации диверсантов в новых регионах РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по контрразведке, выявлению и розыску террористов в новых регионах РФ. Такое поручение он сделал на заседании Совета безопасности, передал ТАСС.

Как заявил секретарь СБ Николай Патрушев, попытки дестабилизации ситуации в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях будут жестко пресекаться. Он уточнил, что будут организованы дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и меры по перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов.

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Ранее сообщалось, что в ЛНР спецназовцы Росгвардии обнаружили схрон с боеприпасами в одном из недостроенных домов. Учитывая близость маршрутов передвижения войск к найденному тайнику, оружие собирались использовать для совершения диверсии или теракта, отметили в ведомстве. В тайнике хранилось стрелковое оружие, ручные гранаты и более 1700 патронов.