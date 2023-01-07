Власть 07 января 2023, 00:49 Путин встретил Рождество на богослужении в Кремле Президент России Путин встречает Рождество на богослужении в Благовещенском соборе Кремля Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин посетил богослужение в Благовещенском соборе в Московском Кремле. Об этом сообщил ТАСС.

В день Рождества Христова российский лидер чаще всего посещает рождественскую службу за пределами столицы. К примеру, в 2022 году глава государства встретил праздник в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

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Ранее в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение. Перед началом праздничной службы он призвал молиться за прихожан и клириков Украинской православной церкви.

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Духовенство Московской епархии, а также общественные деятели, представители государственной власти и прихожане присутствуют на торжественном богослужении в храме Христа Спасителя.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Рождеством. По его словам, этот праздник навсегда останется праздником света, добра и благополучия во время которого исполняются все загаданные желания.