06 января 2023, 23:02
Праздник света и радости. Губернатор Подмосковья поздравил жителей с Рождеством
Губернатор Московской области Воробьев поздравил жителей с наступающим Рождеством
Рождество навсегда останется праздником света, добра и благополучия во время которого исполняются все загаданные желания. Об этом в своем поздравлении к жителям Московской области заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что желает всем спокойной и счастливой жизни.
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«Поздравляю всех с наступающим Рождеством! Это день, который наполняет нас светом и добром, благополучием и радостью. Проведите его в семейном кругу, рядом с самыми близкими и родными», — заявил Андрей Воробьев.
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Губернатор Московской области подчеркнул, что прекрасно понимает сложную ситуацию жителей, которые оказались в этот священный праздник на передовой.
«Мы верим в вас и ждем с Победой дома! Пусть жизнь будет мирной, спокойной, счастливой и исполняются заветные желания», — добавил он.
Участниками рождественской службы в Троице-Сергиевой лавре станут сотни паломников и верующих. Для них откроют ворота сразу четырех храмов, где пройдут праздничные богослужения.
Монахи уже украсили каждый храм к предстоящему празднику. Они поставили живые ели, а в монастырской пекарне паломникам предложат попробовать рождественских агнцев. Ровно в полночь в Успенском соборе и Трапезном храме начнутся ранние литургии. Остальные богослужения пройдут в Успенском соборе и Покровском храме Московской духовной академии.
В честь Рождества Христова перед службами по традиции прозвучит звон одного из самых больших действующих колоколов в России — Царь-колокола.
Андрей Воробьев
Православное рождество
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