Общество 06 января 2023, 23:48 Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение Патриарх Кирилл начал рождественскую литургию в храме Христа Спасителя в Москве РИА «Новости»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Перед началом праздничной службы он призвал молиться за прихожан и клириков Украинской православной церкви.

«Я всем желаю особым образом пережить сегодняшнюю ночь, помолиться от всей души за своих родных, близких, за себя, за Родину нашу, за тех, кто сегодня страдает, за наших братьев на Украине, которых сегодня изгоняют из Киево-Печерской лавры», — сказал патриарх.

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Он добавил, что именно эта лавра в течение столетий была хранительницей подлинного неискаженного православия.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также выразил уверенность, что «все эти дьявольские искушения отступят», и впоследствии многие будут с улыбкой или иронией вспоминать «эти жалкие потуги разрушить каноническую православную церковь на Украине».

На торжественном богослужении присутствуют духовенство Московской епархии, а также общественные деятели, представители государственной власти и прихожане.