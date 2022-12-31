Власть 31 декабря 2022, 16:11 Путин вручил госнаграду Суровикину Президен Путин вручил государственную награду командующему в зоне СВО Суровикину

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Президент Владимир Путин 31 декабря вручил государственную награду командующему российскими войсками в зоне проведения спецоперации Сергею Суровикину. Ранее глава государства наградил военнослужащих, отличившихся при проведении СВО. Кадры награждения опубликовал Telegram-канал «Звезда».

Генерал получил от главы государства орден Святого Георгия III степени. После того, как генерал собрался уходить, президент остановил его и вручил ему подарок. Награждение проходило в штабе Южного военного округа.

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По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, утром 31 декабря Путин наградил участников спецоперации, проявивших мужество и героизм. Донецкому и Луганскому армейским корпусам вручили боевые знамена, рассказал пресс-секретарь российского лидера.

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Владимир Путин пообщался с военнослужащими. Он обратился к ним и отметил, что Россию «подогнали к черте», за которой надо или все сдавать, или бороться. Глава государства подчеркнул — пока у страны есть такие военные, сдавать ничего нельзя. Он призвал бороться и «идти вперед».