Мир 21 февраля 2023, 21:09 «Леденит душу». Послание Путина — глазами западных СМИ Daily Express: послание президента Путина Федеральному собранию «леденит душу» РИА «Новости»

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Днем 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с очередным посланием к Федеральному собранию. Глава государства рассказал о проведении спецоперации, мерах социальной поддержки, международных отношениях, санкциях, а также анонсировал приостановку участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Выступление продлилось почти два часа и стало одним из главных событий дня в мире. Как западные СМИ отреагировали на речь Путина — в материале «360».

Британия испытала ужас

Журналисты из Великобритании испугались слов Владимира Путина. Газета Daily Express назвала выступление президента России «леденящим душу».

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«Выступление Путина леденит душу. <…> Часовое обращение к российской нации сопровождается словесными выпадами против всего коллективного Запада», — отметили авторы статьи.

Таблоид The Sun тоже признал речь Путина «леденящей». В материале сделали акцент на то, что российский лидер заявил о невозможности нанести поражение РФ на поле боя. Авторы статьи обратили внимание, что президент обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине.

Издание The Telegraph посчитало главной в выступлении Владимира Путина слова о приостановке участия России в ДСНВ. Журналисты подчеркнули, что глава государства объявил об этом решении в конце речи — после того, как обвинил Запад и НАТО в развязывании украинского кризиса.

РИА «Новости»

США увидели антизападную риторику

Американское издание Politico назвало выступление Владимира Путина «антизападным». Журналистов смутило, что российский президент не собирается завершать спецоперацию, а новость о приостановке участия в ДСНВ повергло специалистов в шок.

«Я вынужден объявить сегодня, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений», — процитировала главу государства газета.

Приостановление соблюдения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений стало главной темой дня в агентстве Bloomberg. Издание напомнило, что это был последний документ, который ограничивал ядерные арсеналы России и США. Авторы статьи добавили — российский лидер пообещал не проводить испытания ядерного оружия первым, однако РФ пойдет на этот шаг в ответ на любое испытание Штатами.

Журналисты телеканала Fox News отметили, что Владимир Путин назвал Украину жертвой Запада. Авторы статьи обратили внимание, что президент выступил с большим обращением за несколько дней до годовщины начала спецоперации.

«Он заявил, что Россия, а не Украина, борется сейчас за само свое выживание», — высказались о послании Федеральному собранию обозреватели издания.

Реакция европейских и китайских СМИ

По мнению авторов французского издания Le Soleil, главные слова Владимир Путин произнес об антироссийских санкциях. Глава государства акцентировал внимание на том, что направленные против РФ ограничения не оправдали ожидания тех, кто их ввел.

Президент России предупредил Запад «об атаке» и неминуемом поражении, сообщил немецкий журнал Spiegel. Авторы материала обратили внимание, что Путин анонсировал продолжение спецоперации, а руководство Украины назвал «неонацистским режимом».

Владимир Путин бросил Западу вызов, выступив с внушительной речью 21 февраля, сообщила испанская газета El Pais. Авторы статьи обратили внимание, что российскому лидеру часто и много аплодировали, а главной темой выступления стали спецоперация и отношения с западными странами.

Китайское издание «Гуаньча» восхитилось речью президента России. Журналисты отметили, что Владимир Путин объявил о минуте молчания в память о погибших мирных жителях Донбасса. Авторов статьи впечатлило и то, что глава государства стремится завершить конфликт на Украине, который начали страны Запада.

РИА «Новости»

Арабский мир заявил о «джинне в бутылке»

Катарский телеканал Al Jazeera процитировал российского президента. Журналисты заявили, что «Запад выпустил джинна из бутылки».

«Президент России также отметил, что потоки финансовой поддержки киевскому режиму не прекращаются, и что Запад „выпустил джинна из бутылки“», — отметили авторы статьи.

Они напомнили слова Путина о том, что западные страны потратили на вооружение Украины около 150 миллиардов долларов. В то же время на поддержку беднейших стран выделили всего лишь 60 миллиардов. Читателей призвали задуматься об этих цифрах.

Издание Al Arabiya из Объединенных Арабских Эмиратов назвало выступление Владимира Путина уверенным. Авторы статьи обратили особое внимание на слова президента о том, что победить Россию на поле боя Западу не удастся.

США поплатились за «бездарную антироссийскую» политику, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал приостановку участия страны в ДСНВ и добавил, что Штатам «так и надо».