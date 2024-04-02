02 апреля 2024, 07:41
Путин в поздравлении Лукашенко оценил отношения внутри Союзного государства
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Президенты Белоруссии Александр Лукашенко и России Владимир Путин обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран. Они заявили о большом значении Союзного государства как инструмента укрепления сотрудничества и противостояния внешним вызовам, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«За последнее время, несмотря на непростые международные условия, нам удалось многое сделать для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства», — заявил Владимир Путин.
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Президент России обратил внимание на то, что благодаря реализации союзных программ удалось унифицировать законодательство двух стран в важных направлениях, в том числе экономике. Он уверен, что утвержденный в январе новый комплекс мер позволит обеспечить интересы жителей России и Белоруссии.
Александр Лукашенко в своем обращении назвал Союзное государство уникальным проектом. По его словам, объединение стало примером успешной интеграции на постсоветском пространстве, а наработанный опыт позволил оперативно отреагировать на вызовы и угрозы.
Россия и Белоруссия не планировали нападать на страны НАТО, заявил Александр Лукашенко на одном из совещаний. Он сказал, что военные защитят свои границы от провокаций извне.
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