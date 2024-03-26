Мир 26 марта 2024, 12:57 Лукашенко не исключил нападения НАТО на Белоруссию Лукашенко: если Белоруссия где-то успокоится, НАТО на нее нападет РИА «Новости»

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Страны НАТО нападут на Белоруссию, если она в чем-то расслабится. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, его слова привело БелТА.

«Нам не нужно расслабляться. Мы уверены, что если успокоимся где-то, то нападут на нас. Это точно абсолютно. Но сами-то мы туда идти не собираемся», — сказал белорусский лидер.

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Лукашенко отметил, что в НАТО на полном серьезе думают, что Россия и Белоруссия способны напасть на альянс.

«Зачем-то роют противотанковые рвы. Мы не собираемся туда идти же», — добавил он.

При этом президент призвал жестко реагировать на любые провокации со стороны сопредельных стран на границе.

«Любую провокацию следует пресекать вооруженным путем. Шутить с ними нечего. Нарушили границу — к уничтожению. Вот так мы и станем поступать. Они только силу понимают», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее стало известно, что члены признанной в Белоруссии экстремисткой группировки BYPOL начали обучение на полигонах в Польше для захвата власти в республике.