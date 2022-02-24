Путин: в планы России не входит оккупация Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что в планах России нет оккупации Украины. Ранее он сообщил, что страна начинает специальную военную операцию в Донбассе.

Такое заявление президент сделал во время экстренного обращения, которое транслировали на канале «Россия 24».

При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой Владимир Путин

«Вместе с тем мы слышим, что в последнее время на Западе все чаще звучат слова о том, что подписанные советским тоталитарным режимом документы, закрепляющие итоги второй мировой войны, не следует уже и выполнять. Итоги Второй мировой войны, как и жертвы, принесенные нашим народом на алтарь победы над нацизмом, священны», — отметил он.

Президент подчеркнул, что это не противоречит высоким ценностям прав и свобод человека и не отменяет право нации на самоопределение, которое закреплено в уставе ООН. Путин напомнил, что жителей современной Украины никто никогда не спрашивал о том, как они хотят обустроить свою жизнь.