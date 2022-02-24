Путин объявил о спецоперации в республиках Донбасса: краткий пересказ обращения

Утром 24 февраля президент России выступил с обращениям к россиянам.

05:57 Обращение завершилось. В нем президент России объявил о начале военной операции в Донбассе.

05:57 Путин призвал бизнес, парламентские партии и общество объединиться: «рассчитываю на консолидированную, патриотическую позицию всех парламентских партий и общественных сил».

05:56 «Уважаемые соотечественники, уверен, что преданные России солдаты и офицеры профессионально исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно будут действовать все уровни власти <…> Судьба России в надежных руках нашего многонационального народа».

05:56 Ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора.

05:55 Путин к военнослужащим Украины: вы давали присягу украинскому народу. Не исполняйте приказов хунты. Призываю вас сложить оружие и идти домой.

05:51 В планы России не входит оккупация украинских территорий. Действия РФ связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники».

05:50 ❗️ Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

05:50 ⚡️Столкновение России с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени.

05:49 Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.