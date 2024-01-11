Власть 11 января 2024, 08:39 Путин в Хабаровске изучил презентацию планов развития городов Дальнего Востока РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Хабаровск ознакомился с презентацией планов социально-экономического развития городов Дальнего Востока, размещенной в Тихоокеанском госуниверситете. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным пресс-службы Кремля, глава государства пообщается с местными предпринимателями и встретится с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Помимо этого, Путин собирается посетить местную мультипликационную студию.

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Накануне, 10 января, президент России впервые побывал на Чукотке. В Хабаровск он прибыл из Анадыря.

Правительство России утвердило планы социально-экономического развития 16 городов Дальнего Востока до 2030 года. Они включают, в частности, строительство соцобъектов, обновление жилфонда, благоустройство, модернизацию транспорта и коммунальных сетей, развитие курортов. Помимо Хабаровска, план составили для Анадыря, Благовещенска, Владивостока, Магадана и других городов.