Путин уличил Украину в пренебрежении к выбору крымчан из-за формы футбольной сборной

Выбор формы для национальной сборной Украины на Евро-2020 еще раз указал на то, как в стране относятся к принятому Крымом решению. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства дал интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

«Форма сборной Украины меня не задела, здесь нет никакой новизны, Киев пренебрегает волеизъявлением жителей Крыма», — подчеркнул Путин.

Украинская ассоциация футбола на прошлой неделе представила новый дизайн экипировки сборной на чемпионате Европы. Для футболок выбрали изображение с границами страны, в которые включили Крым, и лозунги «Слава Украине» и «Героям слава».

Накануне в Российском футбольном союзе заявили, что направили в UEFA письмо, где указали на использование политических мотивов в форме украинской сборной. В организации отметили, что подобный поступок идет наперекор принципам UEFA.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал форму спортсменов особенной и способной шокировать. Крым он отнес к Украине.