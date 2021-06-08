Российский футбольный союз обратился в UEFA из-за формы сборной Украины

На форме сборной Украины на чемпионате Европы по футболу — 2020 заметили «политические мотивы». Российский футбольный союз подчеркнул, что ситуация нарушает регламент UEFA.

Организация уже направила обращение в спортивную ассоциацию, сообщил сайт «Чемпионат.com» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«Мы направили письмо в UEFA, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента UEFA по экипировке, который запрещает политические высказывания», — заявили в союзе.

В РФС напомнили, что футбол относится к спорту и всегда должен оставаться вне политики. Согласовав такую форму, UЕFА создал прецедент.

«Ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний», — отметили в службе коммуникаций РФС.

Сборная Украины на предстоящем Евро-2020 выйдет на поле в форме, на передней части которой изображен контур страны с входящим в него полуостровом Крым. В Госдуме отметили, что UEFA продемонстрировал двойные стандарты при одобрении экипировки украинцев.