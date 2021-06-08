Зеленский назвал особенной форму сборной Украины по футболу

Форма украинской сборной по футболу особенная и умеет шокировать. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Instagram, разместив фото с национальной формой.

«Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. <…> Наша страна — единая и неделимая. Крым — это Украина», — написал Зеленский на своей странице.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова украинского президента.

«А мы все слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новый дизайн экипировки сборной, уточнила «Газета.ru». На футболках изображены границы страны, включая Крым, а также написаны лозунги «Слава Украине» и «Героям слава».

Российский футбольный союз (РФС) во вторник, 8 июня, направил в UEFA письмо, в котором обратил внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины. Дизайн новой экипировки украинской команды, по мнению организации, нарушает принципы UEFA.