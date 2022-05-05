Путин указал на важность объективной и глубокой информации в противовес «Википедии»
Президент РФ Путин: одной «Википедией» пользоваться невозможно, важна объективная, глубокая информация
Президент РФ Владимир Путин заявил о важности и востребованности «объективной, глубокой информации». Одной «Википедией» «пользоваться невозможно», заметил глава государства на встрече с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем.
«Объективная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, — это, конечно, очень востребовано. Одной „Википедией“ невозможно пользоваться, мы сами знаем качество этой информации», — процитировало Путина РИА «Новости».
Он отметил, что «дорогого стоит» появление талантливых людей, профессионалов, мнению которых можно доверять.
«Это как энциклопедия, но вживую», — добавил президент.
Максим Древаль согласился с ним и сообщил о том, что база информации, во многом альтернативная «Википедии», формируется в рамках общества «Знание».
«Только с достоверными данными и с очень авторитетными людьми», — подчеркнул Древаль.
В конце апреля председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев заявил, что российские власти могут вскоре заблокировать «Википедию», если она не выплатит наложенные штрафы. Суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation на три миллиона рублей из-за размещенной в «Википедии» информации о действиях ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.