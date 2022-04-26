Штраф за неудаление информации из «Википедии» впервые выписали в России

Организацию Wikimedia Foundation оштрафовали на три миллиона рублей из-за размещенной в «Википедии» информации о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине. Ее разместили в пяти статьях.

Вердикт вынес мировой судья судебного участка Таганского района Москвы, сообщило РИА «Новости».

«Назначать наказание в виде штрафа в размере трех миллионов рублей», — заявил судья.

Wikimedia Inc. признали виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Штраф стал первым в истории за статью на «Википедии».

В дело, по словам юриста Wikimedia, включили документы на иностранном языке. Их не перевели и не исследовали, поэтому рассмотреть полноценно протокол невозможно.

Специалист добавил, что редактировать статьи в «Википедии» может любой пользователь: он вносит правки с указанием источника, а затем данные проверяют модераторы.

«Если прокурор считает, что что-то не так в данных публикациях, он может сам зайти и внести правку», — заявил юрист.

Wikimedia получила запрос от Генпрокуратуры на ограничение доступа к пяти материалам, которые касаются событий на Украине. Среди них оказались материалы о ситуации в Мариуполе, Буче и Киеве.

Этот же суд 26 апреля рассмотрит аналогичный протокол в отношении двух других опубликованных в «Википедии» статей.