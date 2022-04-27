Блокировку «Википедии» назвали возможной в России

Председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев заявил, что российские власти в скором времени могут принять решение о блокировке «Википедии» в случае неуплаты наложенных на нее штрафов. Об этом сообщила Pravda.Ru.

«Если они это не выплатят, то это может быть основанием прекращения в нашей стране [работы} „Википедии“», — сказал он.

Ранее стало известно, что суд в Москве вынес решение по административному делу о неудалении «Википедией» семи статей о спецоперации на Украине, событиях в Буче и Мариуполе.

Организации Wikimedia, которой принадлежит интернет-энциклопедия, предстоит выплатить штраф в размере трех милионов рублей.