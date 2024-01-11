Власть 11 января 2024, 09:54 Путин указал на важность действий Центробанка Путин предрек выход экономики России на целевые показатели РИА «Новости»

Читать 360tv в

Значительные меры Центробанка и правительства России нацелены на подавление инфляции. Об этом президент страны Владимир Путин заявил на встрече с предпринимателями в Хабаровске.

«Вы сказали, что из-за инфляции лучше, похоже, не будет. Лучше будет. Потому что все действия Центрального банка и правительства <…> направлены на то, чтобы подавлять инфляцию. И я думаю, что мы на целевые показатели выйдем», — подчеркнул российский лидер.

Реклама

Он заверил, что повышенная ключевая ставка регулятора носит временный характер. При решении вопросов инфляции ее позиция будет меняться, заверил глава государства. Президент напомнил, что об этом уже говорили представители самого Центробанка России.

Как отметил президент, санкции не помешали российской экономике возобновить рост. Она по показателям обогнала не только ФРГ, но и всю Европу. А по итогам 2023 года рост ВВП России составит 4%, резюмировал Путин.