09 февраля 2024, 03:56
Путин указал на необходимость взять Крым под защиту в 2014 году
Путин: Россия в 2014 году была вынуждена взять Крым под свою защиту
В 2014 году Россия оказалась вынуждена взять Крым под свою защиту, так как полуостров оказался под угрозой со стороны Украины. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сказал президент Владимир Путин.
«Не признавших государственный переворот начали преследовать. Для Крыма создали угрозу, поэтому мы были вынуждены взять полуостров под свою защиту», — сказал глава государства.
Реклама
Путин также отмечал, что целью России является прекращение войны Украины против Донбасса, которую она начала еще в 2014 году. Он подчеркивал, что страна пока не выполнила все цели специальной операции, в частности, денацификацию соседней республики.
Глава государства заметил, что рано или поздно Россия и Украина все равно смогут договориться. Путин указывал, что стороны могли прийти к соглашению еще в 2014 году, но вмешалась американская администрация.
Крым
Россия
Владимир Путин
Украина
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Реклама
Реклама