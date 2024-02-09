Важное 09 февраля 2024, 03:56 Путин указал на необходимость взять Крым под защиту в 2014 году Путин: Россия в 2014 году была вынуждена взять Крым под свою защиту РИА «Новости»

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В 2014 году Россия оказалась вынуждена взять Крым под свою защиту, так как полуостров оказался под угрозой со стороны Украины. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сказал президент Владимир Путин.

«Не признавших государственный переворот начали преследовать. Для Крыма создали угрозу, поэтому мы были вынуждены взять полуостров под свою защиту», — сказал глава государства.

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Путин также отмечал, что целью России является прекращение войны Украины против Донбасса, которую она начала еще в 2014 году. Он подчеркивал, что страна пока не выполнила все цели специальной операции, в частности, денацификацию соседней республики.

Глава государства заметил, что рано или поздно Россия и Украина все равно смогут договориться. Путин указывал, что стороны могли прийти к соглашению еще в 2014 году, но вмешалась американская администрация.