Важное 09 февраля 2024, 02:23 Путин назвал прекращение войны целью России Путин: Украина начала войну, цель России — прекратить ее Телеканал «360»

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Украина начала войну, но целью России является ее прекращение. На это в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону указал президент Владимир Путин.

«В 2014 году Украина начала войну в Донбассе, она применила артиллерию и авиацию против мирных граждан. Есть видеоматериал об авиаударе по Донецку», — сказал он.

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Глава государства отметил, что российская сторона оказалась вынуждена взять под свою защиту Крым, так как полуостров находился под угрозой.

«Не признавших государственный переворот на Украине начали преследовать, для Крыма создали угрозу. Поэтому мы оказались вынужден взять полуостров под свою защиту», — добавил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что целью России является разрешение украинского конфликта путем мирных переговоров. При этом он подчеркнул, что страна еще не выполнила все цели спецоперации.