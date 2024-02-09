Мир 09 февраля 2024, 02:36 Путин заявил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся Путин: Россия и Украина рано или поздно договорятся Телеканал «360»

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Россия и Украина рано или поздно смогут договориться о разрешении кризиса. Уверенность в этом выразил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Мы хотим добиться путем переговоров решения ситуации на Украине. Но по указанию из Вашингтона украинская сторона приняла решение отказаться от диалога с Россией. Теперь США нужно исправлять эту ошибку», — сказал он.

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Глава государства отметил, что в 2022 году Россия и Украина практически завершили переговоры, но после отвода российской армии из-под Киева украинская сторона «выбросила все договоренности».

«Украина приняла указания Запада воевать с Россией до победного конца», — отметил Путин.

Ранее российский лидер назвал одной из целей России прекращение войны, которую Украина развязала в 2014 году. Она отметил, что боевые действия начались после авиаударов киевского режима по Донецку.