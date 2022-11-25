Важное 25 ноября 2022, 18:23 Путин указал на ежедневные обсуждения с Минобороны вопросов о снабжении войск Президент Путин: ежедневно на встречах с Минобороны обсуждаем снабжение войск РИА «Новости»

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Снабжение войск, которые участвуют в специальной военной операции, обсуждают на самом высоком уровне в ежедневном режиме. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с матерями военнослужащих в Ново-Огареве.

«Минобороны старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне спецоперации, эту тему обсуждаем с министерством ежедневно», — отметил российский лидер.

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На встрече с матерями военнослужащих глава государства также заявил, что причислил всех участников спецоперации к числу настоящих героев. Президент анонсировал появление ресурса по актуализации документов воинского учета появится в России в 2024 году.

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Ранее Путин потребовал от ОПК качества экипировки для бойцов. Одновременно он призвал продолжать наращивать поставки в армию вооружения и экипировки, написал «Царьград».