25 ноября 2022, 18:23
Путин указал на ежедневные обсуждения с Минобороны вопросов о снабжении войск
Президент Путин: ежедневно на встречах с Минобороны обсуждаем снабжение войск
Снабжение войск, которые участвуют в специальной военной операции, обсуждают на самом высоком уровне в ежедневном режиме. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с матерями военнослужащих в Ново-Огареве.
«Минобороны старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне спецоперации, эту тему обсуждаем с министерством ежедневно», — отметил российский лидер.
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На встрече с матерями военнослужащих глава государства также заявил, что причислил всех участников спецоперации к числу настоящих героев. Президент анонсировал появление ресурса по актуализации документов воинского учета появится в России в 2024 году.
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Ранее Путин потребовал от ОПК качества экипировки для бойцов. Одновременно он призвал продолжать наращивать поставки в армию вооружения и экипировки, написал «Царьград».
Владимир Путин
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