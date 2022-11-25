25 ноября 2022, 15:37
Путин назвал участников спецоперации героями
Президент Путин причислил всех участников спецоперации к числу настоящих героев
Всех участников специальной военной операции на Украине можно отнести к числу героев. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с матерями военнослужащих в Ново-Огареве.
«Только они сами, ребята, знают, что они герои по-настоящему», — отметил глава государства.
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Он обратил внимание, что никто, кроме солдат и их командиров, не в силах до конца осознать, что защищать Родину — это тяжелый труд, сопряженный с реальной опасностью для жизни и здоровья.
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Путин признался участникам встречи, что разговаривал по телефону с некоторыми участниками спецоперации. Президента поразил настрой бойцов, которые не ожидали его звонка.
Он пояснил, что такие телефонные переговоры удавалось организовать через солдатских матерей.
«Они герои — это правда», — заключил российский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с матерями военнослужащих СВО. Он обратил внимание, что разговор состоится в открытом формате, написал «Царьград».
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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