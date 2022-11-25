Важное 25 ноября 2022, 15:37 Путин назвал участников спецоперации героями Президент Путин причислил всех участников спецоперации к числу настоящих героев РИА «Новости»

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Всех участников специальной военной операции на Украине можно отнести к числу героев. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с матерями военнослужащих в Ново-Огареве.

«Только они сами, ребята, знают, что они герои по-настоящему», — отметил глава государства.

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Он обратил внимание, что никто, кроме солдат и их командиров, не в силах до конца осознать, что защищать Родину — это тяжелый труд, сопряженный с реальной опасностью для жизни и здоровья.

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Путин признался участникам встречи, что разговаривал по телефону с некоторыми участниками спецоперации. Президента поразил настрой бойцов, которые не ожидали его звонка.

Он пояснил, что такие телефонные переговоры удавалось организовать через солдатских матерей.

«Они герои — это правда», — заключил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с матерями военнослужащих СВО. Он обратил внимание, что разговор состоится в открытом формате, написал «Царьград».