Общество 25 ноября 2022, 16:58 Ресурс по актуализации документов воинского учета появится в России в 2024 году Путин поручил создать информресурс для актуализации документов воинского учета РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил создать государственный информресурс по актуализации документов воинского учета к апрелю 2024 года. Указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.

Поручения президента будут выполнять Минцифры и Федеральная налоговая служба при участии Минобороны.

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«До 1 апреля 2024 года обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета», — отмечено в документе.

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На ресурсе будут собирать информацию о состоящих на воинском учете россиянах, кроме офицеров запаса Службы внешней разведки и ФСБ, и о тех, кто должен стоять на учете, но пока там не состоит. На нем разместят данные о месте регистрации людей, наличии судимости, водительских прав, о состоянии здоровья и контактны.

Координатором ресурса выступит Министерство обороны. Военное ведомство вместе с Минцифры и региональными властями до 30 декабря 2022 года обязаны перевести данные о подлежащих воинскому учету в электронный формат. Правительство утвердит этапы формирования нового информресурса.