Путин указал место губернаторов регионов, которые загнали свои бюджеты в «ловушку»

Владимир Путин нашел место для губернаторов, из-за которых накапливался внебюджетный долг, — тюрьма. По словам президента России, чиновники загоняли свои бюджеты в «ловушку», но на самом деле должны сами в ней находиться.

Президент России Владимир Путин раскритиковал неназванных губернаторов регионов, которые вместо того, чтобы своевременно взять бюджетные кредиты или заместить их, не делали этого. А вместо такого сценария предпочитали брать дорогие кредиты в банках, тем самым накапливая внебюджетные долги.

Остается только вопрос открытым: зачем они это делали? Они оказались в ловушке, точнее не они, а их бюджеты. Но лучше бы их самих поместить в ловушку…соответствующую Владимир Путин.

О ком именно говорил Путин, президент не уточнил. Но из последних громких скандалов, связанных с руководителями регионов, стоит вспомнить губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Его и других фигурантов заподозрили в получении, даче взяток и посредничестве во взяточничестве. Их отправили в СИЗО, но адвокаты попросили освободить Белозерцева и Бориса Шпигеля из заключения.

Ранее прокуратура установила, что ущерб от коррупции в России в 2020 году превысил 63 миллиарда рублей.