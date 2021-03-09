Ущерб от коррупции в России в 2020 году превысил 63 млрд

Ущерб от коррупционных преступлений в России за 2020 год превысил 63 миллиарда рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Виктор Балдин.

Имущественный ущерб от коррупционных преступлений, таких как мошенничество, присвоение, растрата и злоупотребление должностными полномочиями, в прошлом году превысил 58 миллиардов рублей.

«Это составляет около 11% от суммы ущерба, причиненного в прошлом году всеми видами преступлений», — отметил Балдин.

Сумма полученных взяток превысила три миллиарда рублей, по преступлениям о даче взяток — 2,1 миллиарда рублей, сообщил Балдин. Разница в суммах связана с тем, что часть «взяткодателей» действовала в рамках мероприятий правоохранителей, отметил представитель ведомства.

Российские суды в 2020 году вынесли свыше восьми тысяч обвинительных приговоров в отношении 9 тысяч человек, которые являлись фигурантами разбирательств о коррупции. Около 18% осужденных были приговорены к реальным срокам, к условным — 35%, еще 40% получили наказание в виде штрафа.

Москва стала лидером по случаям взяточничества, выявленным в 2020 году. Также высокий уровень коррупции зафиксирован в Татарстане, Ставропольском крае, Московской области, Башкирии, Краснодарском крае, Челябинской и Ростовской области, Дагестане и Пермском крае. Меньше всего взяток выявили на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хасии, в Мурманской, Костромской и Магаданской областях. В Генпрокуратуре РФ отметили, что данная статистика не может свидетельствовать о том, что какие-то регионы наиболее или наименее подвержены коррупции. Речь идет, скорее, об активности правоохранителей по выявлению этих преступлений, отметил Балдин.