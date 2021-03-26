Адвокаты попросили освободить Белозерцева и Шпигеля из СИЗО

Защитники экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и главы «Биотэка» Бориса Шпигеля, арестованных по делу о взятках, подали апелляции с просьбой освободить их из СИЗО. Об этом в пресс-службе Басманного суда Москвы сообщили «Интерфаксу».

На этой неделе Белозерцева и Шпигеля по решению суда заключили под стражу на срок до 20 мая.

По данным следствия, Белозерцев получал от предпринимателя в виде взяток дорогие часы и автомобиль Mercedes, а также другие ценности на общую сумму более 31 миллиона рублей.

Президент России Владимир Путин 23 марта подписал указ об отстранении Белозерцева от должности губернатора в связи с утратой доверия. В Кремле ранее посоветовали Шпигелю обратиться к правоохранителям, если он уверен, что его «заказали».

Шпигель ранее рассказал, что подарил Белозерцеву часы за 5,7 миллиона рублей в ответ на его новогодний подарок. Глава «Биотэка» сказал, что получил от бывшего губернатора корзинку с фруктами.

Ни Белозерцев, ни Шпигель свою вину не признают. Фигурантами по делу проходят еще четыре человека.